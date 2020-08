Inbreker woont tijdens lockdown in gesloten café en riskeert nu achttien maanden cel voor diefstal en vandalisme PLA/Belga

11 augustus 2020

15u15 0 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft achttien maanden cel gevorderd voor een inbreker die tijdens de lockdown zijn intrek had genomen in Café Jozef op het Koningin Astridplein in Antwerpen. De man stal niet alleen een tv, werkmateriaal en drank, maar richtte ook vernielingen aan.

De inbraak werd op 1 april vastgesteld. De dader was vermoedelijk op 29 maart langs het keldergat naar binnen gedrongen en had meteen de elektriciteit uitgeschakeld, waardoor de bewakingsbeelden niets opleverden. “De inbreker verbleef vervolgens meerdere dagen in het café. Dat blijkt uit de borden met etensresten en de flessen met urine die hij had achtergelaten”, stelde de procureur. Hij had ook vernielingen aangericht: de bingokasten waren opengebroken, koelkasten en inductiekookplaten waren kapot, glazen werden stuk gegooid en er lagen uitwerpselen in de kelder. In het appartement boven het café was er geplast op de vloer en een matras. De inbreker had ook een tv, werkmateriaal en flessen drank gestolen. Muziekmateriaal stond klaar om meegenomen te worden.

Vingerafdrukken

De politie bekeek de beelden van de stadscamera’s en zag een man in een camouflagebroek die minutenlang door het raam van het café had staan gluren. Het lab trof op wijnflessen in de kelder vingerafdrukken van Robert B. aan. De beklaagde werd enkele dagen later slapend in een auto aangetroffen. Tussen zijn bezittingen werd een camouflagebroek gevonden die overeen kwam met de broek op de beelden. Robert B. ontkende dat hij in het café had ingebroken. “Er waren al enkele mannen toen ik er binnen kwam. Ik heb een biertje met hen gedronken. Ze stelden voor om te blijven overnachten, maar ik ben vertrokken.”

Hoe zijn vingerafdrukken op de flessen in de kelder belandden, kon hij niet verklaren. Ook de camouflagebroek was zogezegd niet van hem.

Naast de inbraak in het café wordt hij samen met Damian M. ook vervolgd voor enkele winkeldiefstallen. De procureur vorderde voor Damian M. zes maanden cel. Hij werd in januari nog veroordeeld tot twee jaar cel voor een vechtpartij onder daklozen met fatale afloop.