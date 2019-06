Inbreker verstopt zich op zolder Jan Aelberts

29 juni 2019

15u23 0 Antwerpen Op de Maria-Henriëttalei werd vrijdagavond een inbreker op heterdaad betrapt.

Het inbraakalarm was afgegaan en de politie werd verwittigd. Aanvankelijk leek er niemand aanwezig, maar de inspecteurs troffen de verdachte uiteindelijk op de zolder van het gebouw. De man had een deur geforceerd en was in het bezit van inbrekersmateriaal. De 30-jarige liep al eerder tegen de lamp voor diefstal. Hij werd gearresteerd en wordt vandaag voorgeleid.