Inbreker verstopt zich in kelder Patrick Lefelon

15 augustus 2019

Bewoners van een gelijkvloersappartement aan de Van Schoonhovenstraat betrapten woensdagavond een inbreker in hun woning. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd door de bewoners op de hielen gezeten. In zijn vlucht gooide de dief de buit weg. Al lopende werd de politie verwittigd. De verdachte verstopte zich in een pand aan de Van Wesenbekestraat. Na wat zoekwerk kon de man van 31 in de kelder gearresteerd worden.