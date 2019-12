Inbreker springt in ijskoude Schelde PLA

30 december 2019

07u45 0

Vanmorgen rond 5 uur is een man ter hoogte van de Plantinkaai in de Schelde gesprongen. Even werd gedacht dat het om wanhoopsdaad ging maar later bleek dat de man waarschijnlijk samen met een kompaan was betrapt bij een inbraak.

De brandweer kwam ter plaatse en haalde de man uit het water. Hij werd hevig onderkoeld naar het ziekenhuis overgebracht.

Zondag viel al een slechtziende man in het water van het Willemdok. Ook hij kon snel gered worden maar werd toch in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.