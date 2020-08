Inbreker op woonboot beweert ‘op zoek te zijn naar vrienden’ Sander Bral

26 augustus 2020

16u37 0

De bewoner van een woonboot, die aangemeerd ligt aan de Noordkaai van het Straatsburgdok, werd woensdagochtend rond vijf uur wakker van gestommel in de woonkamer en keuken, die boven zijn slaapplaats gelegen zijn. Toen de man poolshoogte ging nemen, stond hij oog in oog met een onbekende.

De bewoner verwittigde de politie en probeerde de indringer tegen te houden. Die laatste kon echter ontkomen, maar werd even verderop, in de Tjalkstraat, door de politie opgepakt. De 51-jarige verdachte uit Antwerpen beweerde op zoek te zijn naar vrienden en eerder per ongeluk op de woonboot te zijn terechtgekomen.

De man, voor tal van feiten gekend bij politie, werd voor verder onderzoek meegenomen en woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.