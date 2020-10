Inbreker op heterdaad betrapt in Joossensgang op de Dam in Antwerpen Jasper van der Schoot

07 oktober 2020

12u52 0 Antwerpen Een bewoner in de Joossensgang op de Dam vlak boven Park Spoor Noord waarschuwde gisterennacht de politie omdat hij geluiden hoorde in de bergingsruimte van een appartementsgebouw. De politie trof een inbreker aan met onder meer een knipmes en een koevoet. De man werd meteen gearresteerd.

De feiten gebeurden dinsdagnacht. Een bewoner van de Joossensgang op de Dam belde de politie omdat hij verdachte geluiden hoorde in de gemeenschappelijke bergingsruimte van een appartementsgebouw. Een patrouille kwam onmiddellijk ter plaatse. De inspecteurs troffen een man aan die een knipmes en verschillende andere inbreekmaterialen bij zich had, zoals een koevoet en slijpschijf. De deur van de berging was geforceerd en de man had een elektrische fiets in de hand uit de berging.

Hij werd ogenblikkelijk gearresteerd. De fiets en het inbraakmateriaal werden in beslag genomen.