Inbreker op heterdaad betrapt in Berchem Jasper van der Schoot

04 september 2020

11u52 0 Berchem Een inbreker is afgelopen nacht op heterdaad betrapt en in hechtenis genomen toen hij probeerde te vluchten van de politie. De man bleek illegaal in België te verblijven en is meegenomen voor verhoor.

Vannacht ontving de politie een inbraakalarm van een bedrijf in de Uitbreidingsstraat in Berchem. Een team kon snel ter plaatse komen en stelde daar vast hoe een verdachte man langs een nooddeur het gebouw verliet. Hij vluchtte richting de Jan Breydelstraat, maar gaf na een korte achtervolging op waarna hij gearresteerd kon worden.

De politie kon in het bedrijfsgebouw duidelijke sporen van inbraak vaststellen. Het interieur was overhoop gehaald en de verdachte had geprobeerd om een kluis open te breken. De 38-jarige man verblijft illegaal in België en is meegenomen voor verhoor.