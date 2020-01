Inbreker klimt over omheining containerpark: “Dure plooifiets in beslag genomen” Jan Aelberts

13 januari 2020

13u36 0 Antwerpen De Antwerpse politie werd zondagavond opgeroepen naar het containerpark in Berchem nadat het alarm was afgegaan. Ter plaatse werd een man aangetroffen die bekende dat hij over de omheining was gekropen.

De 32-jarige verdachte bleek gekend voor tal van feiten. In zijn rugzak werd inbrekersmateriaal aangetroffen. Hij had ook elektronica meegenomen uit de containers met het oog op doorverkoop. De verdachte verplaatste zich met een nieuwe, dure plooifiets. Dat deed de politie vermoeden dat de fiets mogelijk gestolen was. Hij werd samen met het inbrekersmateriaal in beslag genomen voor verder onderzoek.