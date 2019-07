Inbreker in magazijn Rivierenhof verstopt koevoet in bloembak Jan Aelberts

12 juli 2019

12u23 3 Antwerpen Een interventiepatrouille werd donderdagmiddag aangesproken door iemand die een inbreker aan het werk had gezien in het Rivierenhof. De politie kon de inbreker arresteren en vond zijn koevoet terug in een bloembak.

Volgens de getuige had een man met een koevoet een magazijn in het Rivierenhof opengebroken en het gebouw doorzocht. De koevoet zou hij nadien in een bloembak verstopt hebben. De getuige kon de man aanwijzen en de politie hield hem staande. Het slot van het magazijn bleek inderdaad geforceerd en in een bloembak werd de koevoet aangetroffen. De verdachte had geen buit kunnen maken. Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid.