Inbreker betrapt in gesloten broodjeszaak Toon Verheijen

17 mei 2020

10u48

De politie heeft zaterdag een inbreker opgepakt in de Provinciestraat. Een buschauffeur had gezien hoe een man een snackbar binnenging hoewel die zaak eigenlijk gesloten was wegens werkzaamheden. De chauffeur verwittigde een patrouille die passeerde. De agenten gingen ter plaatse en zagen duidelijk sporen van braak op de toegangsdeur van de zaak. In de snackbar zelf troffen ze een 27-jarige man aan die verklaarde ‘alleen maar eventjes te willen rondkijken’. De verdachte bleek illegaal in ons land te verblijven en werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.