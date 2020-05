Inbreker aan de haal met tien blikken bier Toon Verheijen

17 mei 2020

15u08 3 Antwerpen De politie heeft zaterdagnacht een dronken inbreker kunnen oppakken.

De man had in de Gemeentestraat met een steen de raam van een nachtwinkel ingegooid en was er aan de aan de haal gegaan met tien blikken bier. Dankzij de politiecamera’s kon de inbreker onderschept worden op het Astridplein. In de rugzak van de dronken inbreker vond de politie de tien blikken bier. De man was te dronken om zich te identificeren. Hij werd ver verhoord toen hij weer nuchter was..