Inbreker (41) verstopt zich in hoekje maar wordt toch gepakt Sander Bral

29 november 2019

17u14 0

De syndicus van een gebouw aan de Edelinckstraat hoorde donderdag dat iemand zich toegang verschafte tot de gemeenschappelijke inkomhal. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er wel degelijk iemand de gemeenschappelijke voordeur had geforceerd. De syndicus gaf mee dat de verdachte zich vermoedelijk nog in de kelder bevond. De fiets van de verdachte stond ook nog in de inkom. In de kelder van het gebouw werden braaksporen gevonden. De politie deed nazicht en één van de inspecteurs vond de inbreker die zich achter een poort had verstopt. De man van 41 jaar werd in de boeien geslagen. In het hoekje waar hij verstopt zat, werden inbrekersspullen gevonden. De lokale recherche onderzoekt de feiten. De verdachte werd gearresteerd.