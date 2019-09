Inbraak bij Antwerpse juwelier via gat in de muur van aanliggend pand Patrick Lefelon & Sander Bral

12 september 2019

14u56 0 Antwerpen Er is ingebroken in een juwelierszaak op de hoek van de Lange Kievitstraat en de Simonsstraat aan het Centraal Station in Antwerpen. De daders drongen de zaak binnen via een gat in de muur van het naastgelegen pand. Ze lieten brandend zuur achter om hun sporen uit te wissen.

Het lijkt wel het scenario van een spannende film. In een juwelierszaak in de buurt van het Centraal Station is ingebroken via een gat in de muur naar een aanliggend pand. De daders lieten zoutzuur achter om hun sporen uit te wissen. De brandweer is aanwezig in beschermende pakken om het boeltje veilig op te kuisen zodat de speurders hun werk kunnen doen.

De inbraak werd donderdagochtend opgemerkt. Over de buit is nog geen informatie. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.