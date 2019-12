In ZNA Sint-Elisabeth wachten patiënten op de bus... die nooit zal komen ADA

16 december 2019

17u02 3 Antwerpen Nieuw is het niet maar efficiënt wel. Een valse bushalte aan ziekenhuizen of woonzorgcentra waar patiënten met dementie opgenomen zijn. De patiënten gaan op het bankje zitten en wachten op de bus die nooit zal komen. Dankzij de bushalte komen herinneringen naar boven en ontstaat er sociaal contact.

“We zagen steeds vaker dat onze patiënten op de afdeling ergens gingen zitten wachten ‘op de bus’, zegden ze dan. Het maakt deel uit van hun belevingswereld. Vaak zijn het mensen die vroeger regelmatig de bus namen of zelf buschauffeur zijn geweest”, vertelt Kim Maes, verpleegkundig afdelingshoofd van de dienst psychogeriatrie in ZNA Sint-Elisabeth.

De patiënten op haar dienst lijden vaak aan een psychotische dementie: ze beleven in hun geestestoestand zaken uit vroegere tijden. “Het is belangrijk om dan mee te gaan in de belevingswereld”, gaat Kim Maes verder. “Zo kwamen we op het idee om op onze afdeling een fictieve bushalte in te richten. De Lijn vond het een superidee en kwam de paal plaatsen.”

In de gang

“Een bushalte in een ziekenhuisgang. Op het eerste zicht niet zo’n bijster goed idee, maar dat is het wel. Het getuigt van veel medeleven en inzicht bij de verpleegkundigen op de dienst psychogeriatrie van ZNA Sint-Elisabeth. Hartverwarmend, creatief en trots.Dat zijn de eerste woorden die naar boven komen bij dit initiatief dat we maar wat graag ondersteunen”, aldus Schepen voor senioren Fons Duchateau.

Een andere functie is ervoor te zorgen dat dementerende patiënten niet weglopen. “Denk maar aan het ZNA in Ekeren. Dat is een zorgbedrijf met een gesloten instelling voor mensen met dementie. Toch kan je niet vermijden dat mensen toch eens buiten glippen. Daarom hebben we een valse bushalte voorzien waar deze mensen kunnen gaan zitten. We voorzien zelfs andere reclame in het bushokje zodat alles echt lijkt”, besluit de schepen.