In paar dagen 150.000 euro buit gemaakt: 13 verdachten gearresteerd bij ontmanteling phishingbende Jasper van der Schoot

30 september 2020

17u11 0 Antwerpen De politie heeft deze ochtend 13 verdachten gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar internetcriminaliteit en ‘phishing’. De bende waar de verdachten deel van uitmaken, zou in slechts enkele dagen tijd zo’n 150.000 euro hebben buitgemaakt van hun slachtoffers. De arrestaties gebeurden vanochtend toen de lokale recherche 16 huiszoekingen tegelijk verrichtte in Antwerpen, Essen, Schelle en Sint-Jans-Molenbeek.

De bewuste bende sloeg haar slag tussen 27 maart en 3 april dit jaar en heeft maar liefst 46 slachtoffers gemaakt door middel van ‘phishing’, een vorm van internetfraude waarbij mensen aangemoedigd worden om gevoelige gegevens zoals wachtwoorden en bankinformatie vrij te geven. De bende kon haar slachtoffers zo’n 150.000 euro afhandig maken.

16 huiszoekingen tegelijk

Op drie leden na opereerde de bende voornamelijk vanuit Antwerpen. Vanmorgen werden maar liefst 16 huiszoekingen tegelijkertijd uitgevoerd in Antwerpen, Essen, Schelle en Sint-Jans-Molenbeek. Er werd ook een extra zoeking verricht in de gevangenis in de Begijnenstraat.

De federale politie stuurde een hondenteam ter ondersteuning en de scheepvaartpolitie bood hulp aan vanwege hun ervaring in het traceren van verborgen ruimtes. Op één adres werd het snelleresponsteam ingezet omwille van een mogelijk veiligheidsrisico dat met de inzet gepaard ging. Tijdens de zoekacties werden ongeveer 1.300 gram cannabis, 10.000 euro cash geld, luxegoederen zoals dure merkkledij, accessoires en merkschoenen, laptops, tablets, smartphones, gebruikte bankkaarten, lidkaarten van casino’s en een enkel voertuig in beslag genomen.

Georganiseerde misdaad

De bende was goed georganiseerd. Ze hadden een leider met entourage, een designer die nepwebsites bouwde en een zogenaamde ‘mapstr’ die de nodige berichten uitstuurde naar potentiële slachtoffers. De bende zocht ook jongeren die hun bankrekening en bankkaart ter beschikking wilden stellen aan de bende. De zogenaamde ‘cashers’ gingen het buitgemaakte geld van de rekeningen afhalen of stonden in voor het witwassen van geld. Dat deden ze door het geld in te zetten in casino’s of door het aankopen van luxegoederen.

De operatie is succesvol verlopen onder leiding van de onderzoeksrechter in Antwerpen en in aanwezigheid van het Antwerpse parket. 10 van de 13 verdachten zullen vandaag nog voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over de aanhouding van de jonge criminelen, die bijna allemaal twintigers zijn. Eén van hen is 33 jaar oud.

Laat u niet vangen

De politie en het parket blijven waarschuwen voor internetcriminaliteit. Phishing kan in alle vormen en via vele kanalen gebeuren. Klik nooit zomaar op een internetlink die via e-mail, sms of sociale media is verstuurd. Maak op verkoopsites of -platformen nooit gebruik van vreemde links om te betalen. Meer informatie vind je op www.safeonweb.be en https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.