IN KAART. Nieuwste granaataanval is laatste in rij van tientallen aanslagen in Antwerpen

Antwerpen

Net bij de start van het nieuwe schooljaar beleeft Antwerpen een nieuwe episode in de drugsoorlog die de stad teistert. In Borgerhout ontplofte vannacht een granaat, waarschijnlijk gericht tegen een bekende drugsfamilie . Gevels en auto’s raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De afgelopen jaren was Antwerpen al tientallen keren het decor van gewelddadige, drugsgerelateerde incidenten zoals voertuigbranden en beschoten woningen. Een overzicht.