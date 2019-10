In het spoor van het Snelle Respons Team van de Antwerpse politie: “Cercle Brugge is met twee bussen, die kunnen we wel aan” Na de moeilijke start heeft Antwerpenaar het SRT leren waarderen



Patrick Lefelon

05 oktober 2019

05u44 0 Antwerpen Straks komt de Antwerspe politie weer tot leven in nieuwe afleveringen van tv-docu Politie 24/7 op Eén. Deze keer is ook een rol weggelegd voor het Snelle Respons Team, het team dat burgemeester De Wever in 2015 oprichtte na de terreuraanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De kritiek uit de beginperiode is verstomd. Het SRT is vandaag een efficiënte steundienst die vorig jaar 759 arrestaties verrichte. 155 arrestanten liepen met een wapen rond. We zetten ons op de achterbank van hun gepantserde Audi Q7 en maken de analyse van vier jaar SRT.

Chauffeur Frank (*) en adjunct-diensthoofd Janbart Bryssinckx zijn twee anciens van de dienst Arrestatie-Eenheid. Vanuit de AE worden de klok rond twee ploegen van drie inspecteurs gevormd om als “Snelle Respons Teams” andere politieploegen bij te staan. Bij de lancering in 2015 werd niet echt de rode loper uitgerold. De politieke tegenstrevers verweten burgemeester De Wever dat hij bij zijn politie “eerst slaan, dan praten” als aanpak invoerde. Binnen de politie zelf was er argwaan bij de geüniformeerde manschappen in de combi. Zou dat nieuwe team met haar dure auto’s en zware wapens hun werk komen afpakken?

Janbart Bryssinckx: “Die argwaan bij de collega’s was al na enkele maanden verdwenen. Het SRT ondersteunt andere ploegen in tussenkomsten met gewapende personen, bij gevaarlijke huiszoekingen, wanhopige burgers of bedreigingen van de openbare orde. Wij dringen ons niet op.”

Zaterdag 15u15: Een geüniformeerde patrouille gaat een huiszoeking uitvoeren bij een 17-jarige die iemand op school met een wapen heeft bedreigd. Waarschijnlijk ging het om een nepwapen. Het SRT gaat mee maar blijft in de auto zitten. Alleen als de patrouille alarm slaat, komen de SRT’ers tussen. De huiszoeking verloopt probleemloos.

De SRT’s krijgen hun opdrachten vanuit de centrale dispatching op de Oudaan. Zijn er geen dringende zaken, dan rijden zij gewoon patrouille. Onze chauffeur Frank wordt op de Ring voorbijgestoken door een veel te hard rijdende Audi A4. De jonge chauffeur schrikt zich een beroerte wanneer wij terug naast hem opduiken en Frank even zwaailicht en sirene aanzet. Deze keer houdt het SRT het bij een waarschuwing en komt de jongen met de schrik vrij.

De wagens van SRT zijn zwaar beladen met wapens maar ook met slotenmakersmateriaal, een stormram en een AED-toestel om personen te reanimeren. Alle inspecteurs hebben een opleiding dringende medische hulp genoten.

Zaterdag 17u20: Een dochter is bang dat haar depressieve vader zelfmoord heeft gepleegd. Hij is al meer dan een dag onbereikbaar. Het SRT-team knijpt het cilinderslot uit de appartementsdeur. ‘Ik zie precies een omgevallen stoel”, merkt de SRT-er die door het sleutelgat kijkt. Een agent neemt de dochter mee naar buiten. Dan pas openen de SRT’ers de deur. Het appartement is leeg. De vader zal ‘s avonds terug opduiken. Hij belt dan verontwaardigd naar de politie omdat zijn slot is vernield.

Janbart Bryssinckx: “Vorig jaar is het SRT opgeroepen voor 81 pogingen tot zelfdoding. Alle SRT-ers hebben een opleiding “First Speaker” gevolgd over hoe je een wanhopig iemand moet benaderen. De opleiding is gegeven door de ‘onderhandelaars’ van de gespecialiseerde afdeling DSU van de federale politie.”

De directe aanleidig voor het SRT was in 2015 de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Franse politiemannen hadden met hun dienstwapen geen verweer tegen de kalasjnikovs van de terroristen. De Wever richtte daarom het Snelle Respons Team op. Snel: rondrijden in een gepantserde Q7. Respons: bewapend met een machinegeweer .300, schilden, balistische helmen, een less leathal-wapen FN 303 en een taser voor electroshocks tot 50.000 volt.

18u25: Een incident met een Turkse trouwstoet in Wilrijk. Iemand heeft een kassei door het achterraam van de wagen met het bruidspaar gegooid. De eerste patrouille ter plaatse waarschuwt voor mogelijke escalatie. Het SRT-team haast zich ter plaatse. Het kersverse koppel staat op de stoep te bekomen. De kassei ligt nog op de hoedenplank. “Tussen het koppel zat een jongetje. Die heeft geluk gehad. De nummerplaat van de verdachten is…”, licht een collega het SRT-team in. Janbart checkt op zijn gsm de ANPR-camera’s. De auto met die nummerplaat is vanmorgen om 7 uur de stad binnengereden. Een ploeg is onderweg naar de woonplaats van de eigenaar.

Janbart: “De app Focus - die door de politie is ontwikkeld - op onze gsm geeft onmiddellijk toegang tot databanken zoals de gegevens van de ANPR-camera’s, en het criminele verleden van iemand.”

19u20: De avond valt, het is etenstijd. Ineens komt er geluid uit het achtervolgingskanaal op de politieradio. “we zitten achter Nederlander in Mercedes A-klasse. E19 richting Antwerpen, naderen Sportpaleis. Snelheid 180 km/uur. Neemt afrit Merksem, richtng IJzerlaan. Voertuig uit het zicht.”

Chauffeur Frank steekt op sirene het ingewikkelde kruispunt aan Kinepolis over en geeft vol gas op de tram-en busbaan van de Noorderlaan. De Q7 gaat in enkele seconden naar 150 km/uur. Aan de IJzerlaan is niets te zien. De federale wegpolitie meldt dat de Nederlander terug de Ring opdraait. Frank gaat er tegen 220 km/uur achteraan. De speciale rij-opleiding die alle SRT’ers moeten volgen, komt van pas. Het is behoorlijk druk op de Ring maar Frank verliest geen moment zijn kalmte. De vluchter gaat er weer af in Borgerhout, De tweede SRT-ploeg en een combi komen vanuit de stad achterna. Frank slaat linksaf en moet dan in de remmen. De Mercedes is gecrasht bij het ontwijken van bloembakken. De Nederlander probeert te voet te vluchten maar het SRT-team werkt hem tegen de grond. In de koffer steken zakken vol met 14 kg weed.

Frank blijft er kalm onder: “Ver zou hij niet gelopen hebben. Hij had teenslippers aan.”

De SRT-teams voerden vorig jaar 759 arrestaties uit, meer dan twee per dag. Een aantal arrestaties gebeurt in opdracht van de strafuitvoeringsrechtbank. Elk jaar spoort de politie in Antwerpen 600 tot 800 veroordeelde criminelen op. Gevaarlijke klanten neemt het SRT voor zijn rekening, in overleg met het Antwerpse parket.

21u45: DE SRT-ploeg passeert even op de Bosuil waar Antwerp tegen Cercle Brugge speelt. Net als we aankomen, scoort Lamkel Ze en stelt de overwinning veilig. “Cercle is met twee bussen. Die kunnen wij wel aan”, zeggen de collega’s. Begin november komt grote broer Club Brugge naar de Bosuil. Dat wordt andere koek, voor Antwerp én voor de dienst AE.

Even tijd voor ‘motorkap-overleg’. Drie SRT-ploegen blazen verzamelen op een parking langs de Schelde en bespreken de voorbije interventies. Janbart wijst iedereen nog eens op het belang van de verslaggeving: “ Als ge twee minuten hebt, tik dan een kort verslag van uw tussenkomst. Niet te lang wachten.”

23u40: Een buurman belt dat het ‘big party’ is op het kleine appartement naast hem dat als B&B wordt verhuud. De eigenares zit in het buitenland. “Er is daar een feestje bezig met wel honderd jongeren.” Eén patrouille is al ter plaatse maar de SRT’ers gaan mee kijken. Tientallen jongeren komen naar buiten. Vanaf de overkant van de straat kijken de SRT’ers toe. Niemand heeft zin in een relletje met de politie. Feestje afgelopen.

Het SRT kreeg eind 2015 bakken kritiek toen een tiener die zichzelf dreigde te verwonden in een jeugdinstelling, werd overmeesterd na een schot uit het “less lethal-wapen”. Dat geweer vuurt plastiek kogels af om iemand tijdelijk uit te schakelen. Het incident is uitvoerig uitgepraat met de jeugdzorg.

Het less lethal weapon FN 303 werd vorig jaar bij 149 interventies bovengehaald. Slechts één keer werd een schot gelost tegen een man die met een bijl de politie aanviel. De tasers die stroomstoten tot 50.000 volt afgeven, werden acht keer ter hand genomen maar er werd geen enkele keer gevuurd.

SRT’er Frank: “Met onze less lethal-wapens hebben wij al verschillende mensen het leven gered. Zoals die dolgedraaide man uit Deurne die gewapend met messen de straat opging om de terreurgroep IS te bestrijden. Hij stopte zijn bejaarde buurman een tablet in zijn handen om alles te filmen. Toen het SRT aankwam, liep die man dreigend op ons toe. Het eerste schot uit het Less Lethal weapon kwam op zijn borst terecht. Die man bleef staan, wreef eens over zijn borst alsof hij een mug voelde prikken en liep verder. Pas na het zesde of zevende schot ging hij uiteindelijk op zijn knieën zitten.”

00u15: Tumult op de Suikerrui vlakbij het stadhuis: een man klopt op zijn vrouw maar als de politie tussenkomt, keert het koppel zich tegen de agenten. De SRT’ers zijn er onmiddellijk bij en stoppen meneer in de ene en mevrouw in een andere combi. Mevrouw wil eruit en schopt uit alle macht op de ramen van de combi. Tientallen voorbijgangers blijven nieuwsgierig staan. Een inspecteur stuurt de manschappen naar de auto’s: “We hebben hier veel bekijks. Maken dat we weg zijn.” De combi’s brengen het koppel naar het cellencomplex op de Noorderlaan. “Allez, de zatte zever is begonnen”, mompelt Janbart als we de Grote Markt afrijden. Een uurtje later zit de shift erop.

(*Frank is niet de echte naam van de inspecteur)

SRT krijgt anonieme motoren

Burgemeester De Wever blijft groot voorstander van de snelleresponsteams (SRT), zelfs nu de terreurdreiging van bij de start in 2015 minder accuut geworden. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting die volop bezig is, worden extra middelen ingeschreven voor de arrestatie-eenheid, waartoe het SRT behoort.

Woordvoerder Johan Vermant: “De burgemeester is absoluut overtuigd van de noodzaak van een SRT in een grootstad. De arrestatie-eenheid wordt uitgerust met anonieme motoren. Ook de snelleresponsteams zullen die motoren kunnen gebruiken. Enkele SRT’ers hebben al een opleiding gevolgd bij een speciale eenheid van de politie van Singapore. De moto’s zijn wendbaar en snel, broodnodige eigenschappen in een drukke stad waar de komende jaren nog heel wat wegenwerken gepland zijn.”