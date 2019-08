In het spoor van de Antwerp Pride Parade. Koos (74): "En óf het nog nodig is” Jan Aelberts

11 augustus 2019

09u30 0 Antwerpen Met 90.000 mensen - 110.000 volgens de organisatie - brak de Antwerp Pride Parade zaterdag alle records. Voor het eerst startte de parade op het ooit zo beruchte Sint-Jansplein. “En óf het nog nodig is”, zegt de 74-jarige Koos Parlevliet. Hij kwam vijftig jaar geleden uit de kast. “Vandaag is het makkelijker dan toen, maar het blijft voor veel mensen een strijd. Dit is een goeie dag. Een belangrijke dag.”

De kick-off op het Sint-Jansplein is voorbeeldig. Hier en daar een verwarde of bedenkelijke blik van een local en dat is dat. Het ooit zo beruchte plein omarmt de Pride. Moeder Aiha en zoon Zakariya, Syrische vluchtelingen, steken de duim op. “We zijn nog niet lang in België, mijn moeder nog maar een jaar, ik twee jaar”, vertelt twintiger Zakariya. “We wonen in een zijstraat van het Sint-Jansplein. Van de parade had ik nog nooit gehoord, maar het is fantastisch. Die vrijheid die jullie hier hebben, dat kennen we niet. Homo’s hebben het bij ons véél moeilijker.”

“De Pride komt hier vandaag eigenlijk thuis, want veertig jaar geleden vond hier de eerste ‘Nationale Homodag’ plaats”, zegt schepen van Diversiteit Tom Meeuws (sp.a). “Dat was toen om te protesteren tegen de discriminatie rond de meerderjarigheid voor homoseksuele contacten op 18 jaar ten opzichte van heteroseksuele contacten op 16 jaar. Er wordt opnieuw een stukje geschiedenis aan deze buurt toegevoegd.”

“Antwerpen heeft misschien niet de grootste Pride Parade ter wereld, maar nu wel één van de moedigste”, zegt Meeuws. “Ik draag het Sint-Jansplein een warm hart toe, het is mijn eigen buurt, maar laat ons wel wezen: het is een lastige buurt waar niet iedereen op de Pride zit te wachten en waar niet alle mensen mee zijn met de rechten waarvoor gevochten is en die universeel zijn. Dit is een unieke kans om die buurt uit te leggen waar de Pride echt voor staat.”

‘Struggle blijft’

Koos Parlevliet kan je met zijn 74 jaar gerust een oud-strijder van de homorechten noemen. Samen met zijn hondje Milo en volledig in het roze loopt hij tussen de praalwagens. “Maar dan vijftig jaar geleden kwam ik uit de kast, ik moet twintig geweest zijn. Dat was moeilijk. Nederland was nog een heel gelovig land en je had schrik om niet aan een job te komen als je je zou outen. Vandaag is het makkelijker, maar de struggle blijft. Voor heel veel jonge mensen is de schrik om te zeggen ‘ik ben homo, lesbisch, trans of whatever’ nog altijd groot. Daarom blijft de Pride noodzakelijk: niet alleen homo durven zijn, maar vooral ook trots zijn op wié je bent, ongeacht je voorkeuren. Méns durven zijn.”

Vooraan de stoet dragen prominenten, met ondermeer schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) en ereschepen Philip Heylen (CD&V), de regenboogvlag, gevolgd door tal van praalwagens, bonte feestvierders, duizenden regenboogvlaggen en de juiste beats. Ook de Antwerpse politie toont zich nadrukkelijk als vriend van de pride. De combi in felle regenboogkleuren, korpschef Serge Muyters, zelf homo, trots voorop, gevolgd door zijn mensen. Armbandjes met ‘Proud to be your friend’, de politie als allemansvriend.

‘Samen leven’

Van het Sint-Jansplein gaat de parade over het Steen naar de Gedempte Zuiderdokken waar het Love United Festival het feest overneemt. Vandaag worden opnieuw duizenden mensen verwacht op dezelfde plek voor het Closing Festival.

Antwerp Pride staat dit jaar in het teken van de vijftigjarige herdenking van de Stonewall-rellen, protestacties na een razzia in een New Yorkse homobar die de kiem vormden voor de internationale Pride-beweging die oproept tot gelijke rechten voor holebi’s en transgenders. “De Pride is een protestbeweging die vijftig jaar geleden begon en aan de basis ligt van onze rechten”, zegt Antwerp Pride-voorzitter Bart Abeel. “Niet alleen in Amerika, ook in ons land is er protest geweest en op deze manier willen we al die mensen een eresaluut brengen. We willen vandaag ook een moment creëren van diversiteit, want het Sint-Jansplein staat symbool voor een plaats waar veel mensen met verschillende achtergronden samenleven. In deze stad kunnen we en zullen we met zijn allen ‘samen leven’. Daar wil de Pride aan bijdragen.”