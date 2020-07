In één week van 3% positieve gevallen naar 10% in triagepost Antwerpen Centrum: politie gaat weer strenger toezien in horeca Annelin Marien

17 juli 2020

13u58 1 Antwerpen De voorbije week (7 tot 13 juli) werden er gemiddeld weer 114,7 (of afgerond 115) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stevige stijging met 32 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Ook in de triagepost van Antwerpen Centrum merken dokters een toename van het aantal besmettingen: daar testten vorige week 18 van de 182 mensen positief, zo’n 10%. De stad Antwerpen zal dan ook alle triageposten weer openen en de Antwerpse politie gaat dit weekend ook verstrengd toezien op het naleven van de richtlijnen in horecazaken en er bijkomende controles uitvoeren.

Het coronavirus is weer aan een opmars bezig in ons land. Het laatst bekende dagcijfer ligt op 216 besmettingen die werden geregistreerd op maandag 13 juli. Een dag eerder waren het er 43, de dag daarvoor 60. De cijfers van de dagen erna zijn nog niet volledig en zullen de komende dagen nog stijgen volgens Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel, het aantal overlijdens daalt voorlopig nog.

Twee naar ziekenhuis

Antwerpen heropent dan ook de triageposten die eerder de deuren sloten vanwege de lagere besmettingscijfers. In triagepost Antwerpen Centrum, dat open bleef, merken dokters alvast een stijging van het aantal besmettingen. Vorige week werden er 182 testen naar het labo gestuurd, waarvan er 18 positief waren. “Op weekbasis neemt het aantal aanmeldingen niet toe, maar het aantal positieve testen wél”, aldus dokter Jozefien De Rooze. “De weken voordien testte er 2 à 3% van de patiënten positief, vorige week was dat al 10%. En dat zijn nog maar gedeeltelijke gegevens, want veel huisartsen doen nu ook zelf testen terwijl in april en mei alle testen nog in triagecentra afgenomen werden.”

Er werden vorige week vanuit de triagepost Antwerpen Centrum maar twee patiënten in het ziekenhuis opgenomen, dus dat cijfer blijft aan de lage kant. “Maar het is duidelijk dat het aantal besmettingen toeneemt, en daarbij ook de druk in huisartsenpraktijken voor een screening. Binnenkort zullen we dan ook extra capaciteit voorzien om mensen te testen, want er zal de komende tijd meer vraag naar testen zijn. Of we aan een tweede golf begonnen zijn? Misschien, het kan ook een kleine deining zijn, dat wordt nog een verrassing.”

“Grote zorgen”

De Wever stelde vrijdag zich “grote zorgen” te maken over de evolutie van het aantal Covid-19-besmettingen in het algemeen en in de Antwerpse grootstedelijke context in het bijzonder. Naast de heropening van de triageposten zal de politie ook verstrengd toezien in horecazaken. “Het is van het allergrootste belang dat iedereen de medische adviezen en de geldende maatregelen strikt opvolgt”, zegt De Wever. “Aan jonge mensen in het bijzonder zouden wij willen vragen: neem uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Bescherm oudere familieleden en naasten. Houd afstand, beperk sociale contacten en respecteer de mondmaskerplicht waar die van kracht is. We moeten ook de aanbeveling ter harte nemen om daarenboven een mondmasker te dragen op alle drukke plaatsen.”