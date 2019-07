In één jaar al 433 mensen met valse gehandicaptenkaart betrapt AMK

14 juli 2019

12u03 7 Antwerpen Sinds de Antwerpse parkeerwachters een nieuwe app gebruiken om parkeerkaarten voor personen met een beperkingen te controleren, zijn al 433 gevallen van misbruik vastgesteld.

De parkeerwachters gebruiken de app sinds augustus van vorig jaar. En dat loont, met 433 gevallen waarbij de kaart voor gehandicapten onterecht gebruikt werd. 119 ervan stonden op een gehandicaptenplaats, 314 stonden op een gewone plaats maar maakten misbruik van een ongeldige kaart om geen parkeergeld te betalen (gehandicapten betalen in Antwerpen namelijk geen parkeergeld).

Het aantal mensen dat zonder of met valse kaart op een gehandicaptenplaats staan in het totaal, ligt nog hoger: 5.018 vaststellingen in 2016, 4.657 in 2017 en 4.958 in 2018.

Met de app, Handi2Park genaamd, kunnen de parkeerwachters de QR-code op de parkeerkaart scannen. Zo weten ze meteen of die kaart mogelijk vervallen of nagemaakt is. Als dat zo is, kan de politie een pv opmaken voor valsheid in geschriften of het gebruik van valse stukken. De app wordt ook gebruikt binnen de wijkwerking en de afdeling verkeer van de politie.