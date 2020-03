In Don Bosco Hoboken daagt maar 1 leerling van de 1.300 op: Antwerpse scholen blijven leeg door coronavirus David Acke

16 maart 2020

12u45 0 Antwerpen De speelplaatsen en klassen van de Antwerpse scholen liggen er verlaten bij. Tellingen wijzen uit dat in het stedelijk onderwijs slechts 2,8 procent van de leerlingen kwam opdagen. Aan de schoolpoorten geen zwaaiende ouders of grootouders om hun kleine spruit een leerrijke dag te wensen. De Antwerpse scholen zijn bijna leeg en daarmee is duidelijk dat ouders de maatregel van de overheid erg serieus nemen. De scholen organiseren zich nu om zinvolle activiteiten te vinden voor die enkelingen die toch op school zijn. Een overzicht:

Don Bosco Hoboken

Meteen de opvallendste: van de 1.300 leerlingen kwam er slechts 1 opdagen. “Een jongen van dertien die hier nu wat taken maakt”, vertelt directeur Laurent Heyman. “Het is een hele rare situatie maar de school blijft open voor als er geen opvang voorzien kan worden. Morgen kan de situatie er weer helemaal anders uitzien.” Alle leerlingen hebben een takenpakket mee naar huis gekregen die ze de komende dagen moeten maken en elke maandag krijgen ze een nieuw pakket. “Dat is niet gemakkelijk want nieuwe leerstof geven we natuurlijk niet. Maar je kan ook niet eeuwig blijven herhalen.”

Sint-Norbertusinstituut

Slechts een tiental kinderen wandelde maandagochtend door de schoolpoort. Op een gewone dag zijn dat er toch al gauw 280. Ook de komende dagen verwacht de school een erg lage opkomst. “Van onze kinderen zijn er heel wat ouders van wie ééntje niet werkt en dus voor de kinderen kan zorgen. Voor de kinderen die wel aanwezig zijn voorzien we leuke activiteiten. Les wordt er niet gegeven”, klinkt het.

Basisschool Sint-Maria

Hetzelfde verhaal horen we in Basisschool Sint-Maria. Daar zijn slechts 9 van de 359 kinderen aanwezig. “Vrijdag hebben we meteen gecommuniceerd naar de ouders toe met de vraag zoveel mogelijk zelf in opvang te voorzien. Uiteraard is dat niet voor iedereen zomaar even gemakkelijk. Lukte het niet, dan zijn de kinderen hier meer dan welkom”, vertelt directeur Koen Tubeeckx. En die raad is blijkbaar erg goed opgevolgd. Alle leerlingen kregen een takenbundel mee naar huis waar ze reken- en taaloefeningen kunnen vinden. Die moeten ze dan thuis maken. “Die taken dienen vooral om ervoor te zorgen dat de kinderen niet te veel in vakantiemodus geraken en niet om punten op te geven. Je kan niet verwachten van de leerlingen dat ze zichzelf zomaar eventjes leren cijferen.” Verder vindt Tubeeckx het een duidelijke maatregel. “Hoe minder beweging op school, hoe beter voor iedereen.”

De Vuurtoren

In de Vuurtoren gaan heel wat moslimkindjes naar school en kon de directie een inschatting maken hoeveel kindjes naar school zouden komen. “Na het Offerfeest komen er ongeveer 20 kinderen opdagen. Dat was ook nu onze schatting en uiteindelijk zijn er 15 van de 460 kinderen afgekomen”, vertelt directeur Marc Adriaens. “De komende dagen zal er een wisselwerking zijn tussen binnenblijven en naar buiten trekken. Het leeraspect wordt teruggeschroefd maar we zetten wel in op zinvolle activiteiten zodat de kinderen die toch naar school komen ook een leuke dag hebben.” Ook hier horen we veel begrip voor de maatregel. “Hoe meer mensen in hun intieme kring blijven, hoe beter voor iedereen. Voor zij die niet kunnen terugvallen op hulp, moeten wij als school onze verantwoordelijk opnemen.”

Vrije Basisschool De Dames

Ze begonnen de dag met negen leerlingen maar ondertussen is dat aantal al geslonken naar vijf. “Een aantal ouders zijn hun kinderen al terug komen halen. Dat waren mensen die zelf in het onderwijs staan en nog op school verwacht werden maar ondertussen naar huis zijn gestuurd omdat ze zo weinig kinderen aanwezig zijn”, legt directeur Kristien Franck uit. In tegenstelling tot heel wat andere scholen worden de leerlingen niet verplicht een takenpakket te maken. “Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Er is duidelijk gezegd dat de lessen worden opgeschort. Wij gaan dus geen les geven aan de kinderen die wel komen opdagen. Ook de kinderen die thuis zitten worden niet verplicht een educatief pakket te maken. We reiken hen dingen aan maar uiteindelijk beslissen ze zelf wat er ermee doen”, aldus de directeur.

Stedelijk onderwijs

Het stedelijk onderwijs telde de koppen maandag. Globaal kwam 2,8 procent van de leerlingen. In de kleuter- en lagere scholen was dat nog 3,6 procent, in het secundair daagden welgeteld 4 van de ruim 7.000 leerlingen op.

Gelet op de lage opkomst heeft het AGSO beslist dat vandaag en morgen leerkrachten niet langer hoeven te komen als dat niet noodzakelijk is voor de opvang. Ze moeten wel stand-by zijn. Elke school heeft twee mensen voor permanentie, of er nu leerlingen zijn of niet. Per 10 leerlingen is er één persoon voor opvang nodig. Woensdag wordt de toestand opnieuw bekeken. Jinnih Beels stelt vast dat veel ouders een oplossing gezocht en gevonden hebben. “Ons advies is dat je je kind enkel naar de opvang stuurt als je zelf geen mogelijkheden hebt. Verwittig ook de school als je de kinderen de dag nadien laat komen.”