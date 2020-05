In brand gestoken Toren van Babel wordt Babelbühne ADA

24 mei 2020

16u39 0 Antwerpen Het in brand gestoken kunstproject de Toren van Babel van voormalig stadsdichter Maud Vanhauwaert en het Antwerpse collectief Rooftoptiger zal een tweede leven krijgen. Niet in dezelfde vorm, maar als een Babelbühne. Ook hier zal het een ode zijn aan de meertaligheid.

In de nacht van 9 op 10 april stak een man met psychische problemen de Toren van Babel in brand. De brandweer kon het kunstwerk niet meer redden. Uit die assen zal nu een nieuw idee groeien. “De Toren van Babel zal niet meer opgebouwd worden. Ik denk dat dat niet interessant zou zijn. In plaats daarvan willen we een Babelbühne maken die als een groene oase moet fungeren te midden van meertaligheid. Zie het als een plek waar je in deze tijden een vakantiegevoel kan ervaren”, zegt dichter Maud Vanhauwaert.

De Babelbühne zal een plek worden waar literatuur, theater, sport en andere activiteiten een plaats zal krijgen.