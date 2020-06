In beslag genomen fruit en groenten weggeschonken aan voedselbedeling Sander Bral

30 juni 2020

Tijdens een actie gericht tegen overlast merkte het wijkteam van de Stuivenbergwijk een man op die vanuit zijn voertuig allerlei etenswaren verkocht. De man was zelfs voorzien van een weegschaal en plastic zakjes en verkocht onder meer groenten en fruit. Dit deed hij zonder enige vergunning en volledig in het zwart. Het wijkteam nam alles in beslag en maakte een pv op. In overleg met het parket van Antwerpen werden alle etenswaren geschonken aan de voedselbedeling Al Ikram in Borgerhout.

Tijdens de actie werden verder bij zes personen gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen. Drie sluikstorters werden op heterdaad betrapt. Eén weggelopen minderjarige werd gevonden en één mogelijke drugsdealer werd gearresteerd.