In België geboren maar nu dreigt gezin alsnog het land te moeten verlaten: "Een ramp voor onze dochters"

02 oktober 2019

09u28 20 Antwerpen Het gezin Belkiss uit Antwerpen moet het Belgisch grondgebied verlaten. Een donderslag bij heldere hemel voor mama Hanan. Vooral omdat ze in 2010 in België trouwde, volledig geïntegreerd is en bovendien twee dochters heeft die in Antwerpen geboren zijn. De reden dat het gezin weg moet: de ex van haar man zou aan de autoriteiten verteld hebben dat hun huwelijk, dat in 2006 strandde, voor de schijn was.

Radeloosheid, ongeloof en heel veel angst voor wat de toekomst zal brengen. Dat is de samenvatting van het relaas van Hanan Belkiss. De Antwerpse vrouw weet zich geen raad nu ze bericht kreeg dat ze samen met haar gezin het Belgische grondgebied moet verlaten. "Sinds 2011 ben ik gehuwd met mijn man en op grond van gezinshereniging van Marokko naar België geëmigreerd. Dat gebeurde met toestemming van de autoriteiten. Alles was koek en ei, tot de politie navraag deed over het verleden van mijn man. De aanleiding hiervoor was de aanvraag van mijn man voor naturalisatie. Ze hadden wat vragen over zijn eerdere huwelijk in 2004 en zijn scheiding in 2006. Zijn ex vertelde dat het een schijnhuwelijk was. Dat is een grove leugen", vertelt Hanan.

Gelukkig leven voorbij

In 2010 gaven Hanan en haar partner elkaar het ja-woord. "Omdat ik destijds nog in Marokko woonde, hebben we daar ons huwelijk gevierd. Toen mijn man weer in België was, heeft hij een aanvraag ingediend voor gezinshereniging wat vervolgens is goedgekeurd. Uit het huwelijk kwamen twee prachtige meisjes voort, beiden hier in Antwerpen geboren. We leefden een normaal leven, harmonieus en gelukkig. Tot we in 2017 plots het akelig bericht kregen dat we het grondgebied moeten verlaten."

Een ramp, noemt Hanan het. "Mijn dochters spreken alleen Nederlands en hebben hier hun leven opgebouwd. Nu moeten ze naar een land waar ze de taal niet kennen. Ik begrijp als geen ander dat er wetten en regels zijn die gerespecteerd moeten worden, maar wij dreigen de dupe te worden van een organisatie die erop moet toezien dat alle aanvragen en dossiers zorgvuldig worden beoordeeld. Hadden we dit op voorhand geweten dan hadden we onze kinderwens 'on hold' gezet", zegt Hanan boos. "Ik ben hélemaal vanaf nul begonnen bij aankomst in België. Ik werk en daarnaast zorg ik voor mijn gezin. Ik spoor mensen ook vrijwillig aan om actief te zijn in de samenleving. Zo heb ik een YouTube-kanaal met een groot publiek van vrouwen die ik dagelijks aanspoor tot participatie."

Het gezin ontving op 17 september het verzoek binnen één maand Belgisch grondgebied te verlaten. De advocaat van de familie is hiertegen in beroep gegaan.