IN BEELD. Zebrapaden, vlaggen en zelfs een politiecombi: Antwerpen kleurt regenboog voor Pride

Antwerpen

Antwerpen is deze week nóg kleurrijker dan de rest van het jaar. De Antwerpse politie toonde gisteren zijn regenboogcombi en hees de regenboogvlag aan het kantoor in de Oudaan. Ook de rest van Antwerpen maakt zich ondertussen op voor de Pride Parade in alle kleuren van de regenboog. Met nieuwe regenboogzebrapaden, vlaggen op de Meir en zelfs cookie dough in de vrolijke zeskleur. Zelf nog een regenboog gespot? Laat het ons weten op de Facebookpagina van HLN Antwerpen