IN BEELD. Tomorrowland op de Meir: Dit is de pop-upstore van Dimitri Vegas & Like Mike Jan Aelberts

16 juli 2019

15u29 10 Antwerpen Tomorrowland opent deze week de poorten voor een jaarlijkse portie EDM en dat zullen ook de shoppers op de Meir geweten hebben. Daar is de pop-upstore van Dimitri Vegas & Like Mike geopend.

Wie hoopt op een meet & greet met de broers is eraan voor de moeite. Zelf zullen ze er niet te zien zijn. Maar met een virtual realitybril kan je ongestoord door zwetende lijven genieten van het hoofdpodium van Tomorrowland of van één van de shows die Vegas en Mike ten beste gaven in het Sportpaleis. Wie de studio van Vlaanderens bekende dj-duo wil zien, kan terecht in de replica van de pop-upwinkel. En natuurlijk kan je er ook je geld kwijt aan T-shirts en andere goodies van de broers. Betalen met pearls is hier niet nodig. De winkel staat nog tot 10 september op de Meir.