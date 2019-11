IN BEELD. Tien supporters aangehouden bij Antwerp - Club Brugge en massa vuurwerk in beslag genomen VTT

10 november 2019

17u01

Bron: eigen berichtgeving 4 Antwerpen Voor de start van RAFC tegen Club Brugge was de sfeer gespannen in Deurne-Noord met enkele onderlinge akkefietjes tot gevolg. De politie moest ingrijpen en daar bleef het niet bij. De politie heeft ook heel wat vuurwerk in beslag kunnen nemen.

Twee thuisfans werden betrapt toen ze pyrotechnisch materiaal trachtten binnen te smokkelen. Een andere fan werd tegengehouden omdat hij in het bezit was van vechthandschoenen en nog een Antwerp-supporter werd betrapt op het bezit van cocaïne. De politie rekende ook vier fans met stadionverbod in die zich in de buurt van het stadion begaven. Allemaal werden ze administratief aangehouden.

Ook in het stadion was het in de eerste helft onrustig en werd net voor de rust zelfs de wedstrijd even stil gelegd omdat supporters van Antwerp met bekertjes gooiden richting scheidsrechters en spelers na een betwistbare fase. De match eindigde op 2-1.

“We hebben in totaal tien mensen administratief aangehouden waarvan de laatste te diep in het glas had gekeken”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Er zijn inderdaad supporters die erin geslaagd zijn om wat bengaals vuurwerk af te steken, maar net voor en tijdens de wedstrijd hebben we ook nog een heel grote hoeveelheid in beslag kunnen nemen. Zo hebben we toch kunnen voorkomen dat helemaal uit de hand zou lopen. Zelf hebben we twee mensen betrapt die pyrotechnisch materiaal binnen probeerden te smokkelen. Die hebben we meteen bestuurlijk aangehouden. Daarna hebben we nazicht gedaan in de zone rond het stadion en hebben we nog een heleboel materiaal gevonden dat mogelijk klaargelegd was om ook mee naar binnen te smokkelen. Maar dat hebben we dus gelukkig kunnen voorkomen.”

In de loop van de nacht had RAFC ook al een privébewakingsfirma ingeschakeld om te voorkomen dat er supporters vuurwerk door het hek zouden gooien of op een andere manier in het stadion zouden proberen te krijgen. Er zouden ook enkele personen betrapt zijn.