IN BEELD. Evacuatieoefeningen op 192 meter hoogte met 'slachtoffer' Bart De Wever

24 juni 2020

16u00 1 Antwerpen Bart De Wever (N-VA) sukkelde woensdagvoormiddag in de hoogste elektriciteitsmast van de Benelux. Het hoogspanningsnet in de haven van Antwerpen vormt de rest van de week het decor van spectaculaire evacuatieoefeningen van de brandweer. Het eerste ‘slachtoffer’ dat gered moest worden van op 192 meter hoogte was niemand minder dan de burgemeester. “Redelijk bangelijk wel.”

De Antwerpse burgervader hing woensdagvoormiddag plotseling op 192 meter hoogte aan een elektriciteitsmast te bengelen in de haven van Antwerpen. Het bijzonder tafereel maakte deel uit van een reeks brandweeroefeningen van Hulpverleningszone Waasland en Brandweer Zone Antwerpen. De hoogspanningsmasten zijn deel van het project Brabo en zijn de hoogste van de Benelux. Daarmee versterkt netbeheerder Elia het hoogspanningsnet in en rond de Antwerpse haven en de algemene energiebevoorrading van het land. Tijdens de zomer zal de nieuwe lijn operationeel worden, vandaar dat de hulpverleningszones er momenteel intensief oefenen zolang het nog kan.

Kathedraal

Het RED-team of zogenoemde klimteam kon de burgemeester uit zijn hachelijke situatie redden. Dat team bevrijdt personen op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bouwkranen en enorme putten maar evengoed besloten ruimtes. Het klimteam van Antwerpen wordt daarvoor zo’n vijftig keer per jaar ingezet. Eerder oefende het RED-team ook al op de kathedraal van de Koekenstad - 123 meter - en de Antwerp Tower op de Keyserlei, goed voor 87 meter hoogte.

Paraat

“We willen Elia bedanken dat we uitzonderlijk kunnen oefenen op masten van bijna tweehonderd meter, een unieke kans”, zegt Antwerps zonecommandant Bert Brugghemans. “In onze stad en het havengebied zijn heel veel hoge constructies. Het is dus van levensbelang dat we regelmatig oefenen en zo onze technieken onderhouden. Daardoor kunnen we altijd paraat staan bij uitzonderlijke situaties op de beste manier.”

Het project Brabo om het stroomnetwerk in heel het land maar ook internationale elektriciteitsstromen te versterken, wordt in meerdere fasen uitgevoerd en moet in 2025 volledig klaar zijn. En Bart De Wever? Die werd zonder kleerscheuren terug aan de grond gezet door de brandweer: “Redelijk bangelijk wel.”

Bekijk alle foto’s hieronder.



