In Antwerpen werden nog geen boetes gegeven voor samenscholen: “Sensibiliseren nu belangrijker” Sander Bral

19 maart 2020

18u07 3 Antwerpen In tegenstelling tot verschillende andere Vlaamse steden en gemeenten is er in Antwerpen nog geen enkele boete uitgeschreven voor het overtreden van het samenscholingsverbod. “Wij zetten vooral in op sensibilisering. Overtreders worden aangesproken. Enkel wie hardleers is, zal een boete krijgen.”

Scheldekaai op het Zuid, Antwerpen, donderdagavond, 17:30 uur: een verlaten zicht. De bewoners van het Zuid houden zich blijkbaar netjes aan het samenscholingsverbod dat sinds woensdagmiddag geldt. In tegenstelling tot de dagen voordien, waarbij groepjes tot tien jongeren het gezellig maakten met drank en muziek, lopen er naast enkele wandelende duo’s vooral veel joggers langs de rivier. Het metertje afstand tussen elk koppeltje wordt misschien niet gerespecteerd, maar groepjes van drie of meer worden er nog zelden gespot.

Hardleers

Dat blijkt ook uit de cijfers bij de politie. In Antwerpen werd nog geen enkele boete uitgeschreven voor samenscholen. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt, maar wij zetten vooral in op sensibilisering”, benadrukt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We spreken overtreders aan en leggen nog eens uit waarom de maatregelen zo belangrijk zijn. We vragen hun uiteraard om ze dan ook toe te passen. Enkel wie hardleers is, krijgt een boete.”

Dat is voorlopig dus nog niet gebeurd in Antwerpen. “Maar we blijven wel toezicht houden, want de maatregelen móeten gevolgd worden om de strijd tegen Covid-19 een kans te geven.”

