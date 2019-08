In 3 uur 15 automobilisten beboet voor inhalen in fietsstraten Sander Bral

01 augustus 2019

12u48 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio City van de lokale politie controleerde woensdagochtend in verschillende fietsstraten. In de Kattenberg, de Van der Keilenstraat, de Arteveldestraat, de Rotterdamstraat en de Lange Dijkstraat werden automobilisten beboet die fietsers inhaalden.

In de Rotterdamstraat passeerden in een uur tijd 386 fietsers. Vijf bestuurders werden betrapt. In de Van Arteveldestraat werd één automobilist beboet, hij bleek bovendien geen identiteitskaart op zak te hebben en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. In de Lange Dijkstraat werden ib een uur tijd negen voertuigen in overtreding genomen. In totaal werden in drie uur tijd vijftien bestuurders beboet in de fietsstraten.

Op de middag werd ook een verkeerscontrole gehouden op de Turnhoutsebaan. Daarbij werden zeven foutparkeerders beboet (drie vanwege parkeren op het trottoir). Eén bromfietser op de stoep kreeg een boete, samen met een voetganger die het rode licht negeerde.