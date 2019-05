In 3 jaar voor 820.000 euro aan cannabis verkocht: leden Trekt Uw Plant riskeren tot 3 jaar cel BJS

23 mei 2019

10u56 0 Antwerpen Twee keer draaide een rechtszaak tegen Trekt Uw Plant uit op een vrijspraak. Maar dit keer is het menens voor het Antwerpse gerecht. Het vervolgt de cannabisclub en 21 van haar leden voor het telen en verhandelen van verdovende middelen. De procureur eist celstraffen tot drie jaar, boetes tot 80.000 euro, de ontbinding van de vzw en de verbeurdverklaring van 820.150 euro. “Er werd véél meer cannabis verkocht dan de voorziene één plant per lid.”

Het Antwerpse gerecht richt al jaren zijn pijlen op Trekt Uw Plant. De vzw werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving, maar door het hof van beroep telkens weer vrijgesproken.

Derde keer, goede keer dan maar? Procureur Liesbeth Spaas deed donderdag alvast haar uiterste best om de rechtbank ervan te overtuigen dat Trekt Uw Plant en 21 van haar leden zich schuldig hebben gemaakt aan de teelt en handel van verdovende middelen. Van het beeld van het ‘sympathieke cannabisclubje’ bleef na het rekwisitoor weinig over. De vzw werd afgeschilderd als een criminele vereniging die in drie jaar tijd ruim 800.000 euro aan drugsgeld heeft opgestreken.

Cannabis Social Club

Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht als eerste Cannabis Social Club van België. Sinds februari 2010 kweken telers van Trekt Uw Plant cannabis voor het persoonlijk gebruik van andere leden, op basis van het principe “één plant per lid”. De leden halen hun cannabis op een ruilbeurs op en betalen 7 euro per gram, hun bijdrage aan de verzorgings- en werkingskosten.

Trekt Uw Plant koestert de ambitie om legaal en transparant cannabis te kweken en te consumeren. Hier zit geen businessmodel achter. Een veroordeling en een zware verbeurdverklaring zou de burgerlijke dood van mijn cliënten betekenen Advocaat Jos Vander Velpen

Het kweken, verhandelen en bezitten van cannabis is nog altijd bij wet verboden, maar Trekt Uw Plant beroept zich op een ministeriële richtlijn van 2005, die stelt dat bezit door een volwassene van maximaal drie gram cannabis of een vrouwelijke cannabisplant de laagste vervolgingsprioriteit heeft, tenzij er sprake is van overlast of van verzwarende omstandigheden.

18 huiszoekingen

Het Antwerpse gerecht besloot in 2016 om het functioneren van de vzw onder de loep te nemen. Op 5 mei 2017 werden er 18 simultane huiszoekingen uitgevoerd. Trekt Uw Plant-voorzitster Els Vermeesch (52), stand-up comedian Manu Moreau (38) en kweker Francesco S. (31) zaten daarna ongeveer een maand in voorhechtenis.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de productie en handel in cannabis véél verder ging dan het principe van één plant per lid”, zei procureur Spaas. “Er werd een voorraden cannabis aangelegd, die vervolgens met winst werd verkocht. De resultaten van het financiële onderzoek deden ook de wenkbrauwen fronsen. De politie berekende op basis van de in beslag genomen boekhouding dat er tussen januari 2014 en maart 2017 voor 820.150 euro aan cannabis verkocht werd. Daarvan ging 261.000 euro naar de kwekers en de rest naar de werking van Trekt Uw Plant. Deze vereniging zonder winstoogmerk maakte wel degelijk winst.”

80.000 euro boete

Procureur Spaas vorderde 80.000 euro boete en de ontbinding van Trekt Uw Plant, omdat de vereniging “werd opgericht om misdrijven te plegen”. Voor de (bestuurs-)leden werden celstraffen tot drie jaar en 16.000 euro boete geëist, voor de kwekers 18 maanden en 16.000 euro boete.

Volgens advocaat Jos Vander Velpen, die een groot aantal Trekt Uw Plant-leden bijstaat, dringt een vrijspraak zich op. “Trekt Uw Plant koestert de ambitie om legaal en transparant cannabis te kweken en te consumeren. Hier zit geen businessmodel achter. Een veroordeling en een zware verbeurdverklaring zou de burgerlijke dood van mijn cliënten betekenen.”

Het proces wordt vrijdag verdergezet.