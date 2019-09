In 100 uur evenement op poten zetten voor 1.000 bezoekers: studenten van de KdG hogeschool organiseren ‘Nextasy’ in Zomerfabriek CVDP

17 september 2019

17u46 0 Antwerpen De Karel de Grote hogeschool daagde bij het begin van het academiejaar haar 150 eerstejaarsstudenten Event- en Projectmanagement uit om een evenement op poten te zetten binnen de 100 uur. Het uiteindelijke doel is om 1.000 bezoekers te krijgen in de Zomerfabriek op donderdag 19 september.

“Het is een grote uitdaging voor de studenten, maar zo kunnen ze meteen proeven van wat hen de komende jaren te wachten staat”, vertelt Anne-Marie van Oost, opleidingshoofd Office Management aan KdG. Om de studenten op weg te zetten, geven verschillende organisatie-experts informatie aan de hand van korte TED talks. Na deze inspirerende sessies is het volledig aan de studenten om zonder ervaring het event een invulling te geven met hun eigen creatieve inbreng.

In totaal werken zo’n vijfentwintig teams een activiteit uit. Met een budget van 300 euro mogen ze een eigen stand inrichten in de Zomerfabriek in Antwerpen. Van livemuziek tot henna tattoos en van smashrooms tot sumoworstelen: alles kan en alles mag. De studenten zorgen ook voor eten en drinken. “Het wordt een avond vol unieke ervaringen die je misschien nooit meer opnieuw kan beleven”, vertelt organisator Julie De Mul.

Benieuwd naar het ontluikende talent van de studenten? Kom dan donderdagavond naar de Zomerfabriek tussen 19 en 23 uur. Tickets kosten €5 en zijn inclusief een drankje.