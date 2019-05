Imposante Titankraan maakt oversteek naar Rijnkaai ADA

28 mei 2019

14u17 0 Antwerpen Woensdagochtend verhuist de 178 ton wegende Titankraan van Kaai 600 naar de Rijnkaai. Ze wordt toegevoegd aan het rijtje historische elektrische kranen van het MAS.

Nadat een maand geleden de Waterperskraan 97 werd verplaatst van kaai 46 naar kaai 83, is het woensdag de beurt aan de grote Titankraan. De kraan, voorlopig neergezet op kaai 600 (Blauwhoefweg), wordt woensdagmorgen op een ponton geplaatst en overgevaren naar de Rijnkaai, waar ze tussen 11 en 14 uur op de Rijnkaai geplaatst wordt. Wie de aanslag wil zien moet tegen 8 uur naar kaai 600 komen, of anders later naar de Rijnkaai komen. Daar vervolledigt ze het rijtje historische elektrische kranen van het MAS. Het MAS kan ook voor deze imposante verhuisbeweging rekenen op de varende hijsbok Brabo.

Al 66 jaar oud

De Titankraan of de IA 347 is een elektrische topkraan, gebouwd door Le Titan Anversois in Hoboken rond 1953. Ze deed lang dienst op de kaaien vierde Havendok. De kraan weegt zelf 178 ton en kon tot 5 ton heffen. Dat maakt haar tot de meest imposante kraan uit de collectie. Na de verplaatsing naar de Rijnkaai kan de laatste restauratiefase worden ingezet. Die zouden dit najaar klaar moeten zijn.

De Titankraan maakt deel uit van de unieke collectie historische havenkranen van het MAS. Die verzameling bestaat uit 17 walkranen en is uniek op wereldschaal. De walkranen zijn allemaal ter plaatse beschermd als monument.

De verplaatsing Titankraan van kaai 600 naar de Rijnkaai Start tussen 8 en 10 uur door 800-tons hijsbok Brabo, om de kraan bij hoogwater tussen 11 en 14 uur neer te zetten.

