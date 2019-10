IMES DEXIS NV verstevigt positie in Antwerpse haven met overname Central Auto ADA

08 oktober 2019

09u58 0 Antwerpen IMES DEXIS NV, de Belgische marktleider binnen de MRO sector, verstevigt zijn positie dankzij de overname van het Antwerpse Central Auto. De diensten en producten van IMES DEXIS NV zorgen ervoor dat de machines in onze Belgische bedrijven over de nodige onderdelen beschikken. Door de overname van Central Auto, de specialist in allerlei pneumatische toepassingen en hydraulische verbindingen, groeit IMES DEXIS verder in zijn ambitie om de meest complete MRO-partner te zijn voor de Antwerpse havenindustrie.

Het familiebedrijf Central Auto kent een lange geschiedenis. Wat in 1945 begon als een winkel voor auto-onderdelen, groeide al snel uit tot een aanbod van industriële benodigdheden voor onder andere de Antwerpse haven. Het bedrijf breidde zijn diensten vanaf de jaren ’70 uit met hydraulische verbindigen, een persluchtcentrum en bleef ook in de jaren ‘90 verder investeren. Dankzij zijn strategische ligging, de grote voorraad en gespecialiseerde kennis is Central Auto de ideale one stop shop voor de Antwerpse havenbedrijven en de industrie. IMES DEXIS NV, de Belgische marktleider binnen de MRO sector, neemt het Antwerpse Central Auto nu over.

“Er zijn meerdere redenen waarom we met IMES DEXIS NV rond de tafel zijn gaan zitten. Wij zijn vooral op Antwerpen gericht. En dankzij deze overname krijgen we via het nationale distributienetwerk van IMES DEXIS toegang tot heel België. Daarnaast moeten we in tijden van digitalisering en automatisering krachten bundelen om hierop te kunnen anticiperen. Tot slot kunnen we dankzij de overname ook de toekomst van ons bedrijf naar alle personeelsleden, klanten en leveranciers garanderen”, aldus Bruno Genbrugge, verantwoordelijk voor de pneumatische divisie van Central Auto.