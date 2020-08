Imade Annouri (36) wordt fractieleider van Groen Antwerpen: “‘t Stad heeft zo veel potentieel om beter te worden” Caroline Van de Pol

30 augustus 2020

17u15 2 Antwerpen De 36-jarige Imade Annouri uit Hoboken is donderdag verkozen tot nieuwe fractieleider van Groen Antwerpen. Vanaf 1 september neemt hij de fakkel over van Wouter Van Besien. “Antwerpen is de mooiste stad ter wereld, maar is het vandaag nog niet voor elke Antwerpenaar.”

Imade Annouri startte zijn politieke carrière in 2010. “Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek en actief bij verschillende organisaties. Op een moment wilde ik mij engageren en kocht ik een lidkaart van Groen Antwerpen. Ik vond het interessant om mensen te verzamelen rond ideeën en zo impact te hebben op het beleid.” Tijdens de daaropvolgende jaren werd Annouri bestuurslid bij Jong Groen en lid van de Antwerpse districtsraad. In 2014 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement, sinds 2018 is hij ook gemeenteraadslid van Antwerpen en deze week werd hij verkozen tot fractieleider. “Mijn passie voor politiek werd steeds groter. Na zoveel jaren is het een van de dingen die ik het liefste doe.”

Politieke toon

Als nieuwe fractieleider van Groen wil Annouri Antwerpen als stad nog mooier maken. “Iedereen moet zich hier thuis voelen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, van wie je houdt of wat je gelooft. Daar wil ik aan werken.” Zijn persoonlijke thema’s zijn jonge ondernemers, werk en economie. De manier waarop aan politiek gedaan wordt, vindt hij belangrijk. “Het gaat dan vooral over de toon die we hanteren. Ideeën mogen clashen, maar mogen nooit op de man gespeeld worden. Er mag scherpe kritiek, maar geen gratuite kritiek gebruikt worden. We willen ideeën op waarde beoordelen en afkomen met constructieve voorstellen.”

Ook over de vormgeving van de stad heeft Annouri concrete ideeën. “De pleintjes en andere publieke ruimtes zijn momenteel te schaars en te grijs. We willen meer publieke ontmoetingsruimtes, meer straten om te wandelen en fietsen en meer groen in de stad. Ook op het vlak van mobiliteit is er nog veel werk. De trams zitten overvol of komen niet opdagen en op bussen kan je vaak niet rekenen. De fietsinfrastructuur is ondermaats en we zitten nog steeds met een groot fileprobleem.”

Oppositie voeren

In Antwerpen vormen N-VA, Open VLD en SP.A een coalitie. “Onze progressieve collega’s kozen om in de meerderheid te stappen terwijl wij dat beleid onvoldoende vonden. We zijn bijvoorbeeld kritisch over het feit dat het stadsbestuur zich niet heeft uitgesproken over de grotere verbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk. We weten dat die goedkoper en klimaatvriendelijker kan in de haven van Antwerpen. Anderzijds zijn we wel tevreden van bepaalde accenten die SP.A legt, zoals de warme maaltijden voor kinderen op school.” Oppositie voeren zal Annouri doen op een stevige manier: “Met scherpe debatten, maar ook met veel eigen inhoudelijke voorstellen.”

Annouri is geboren en getogen in Antwerpen. “Als ik terugkom van vakantie en tram 2 en 4 zie rijden, is dat echt thuiskomen.” Zijn lievelingsplaatsen zijn alle basketpleintjes, de Vrijdagsmarkt en het Mechelseplein. “Ik kan er zo nog veel opnoemen. De verschillende plekken en gezichten van de stad maken haar zo uniek. Antwerpen is de mooiste stad ter wereld, maar is het vandaag nog niet voor elke Antwerpenaar. ‘t Stad heeft zo veel potentieel om beter te worden.”