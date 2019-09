Illustrator André Sollie wordt ereburger van Deurne Jan Aelberts

23 september 2019

10u15 0 Antwerpen Het districtsbestuur van Deurne kende de titel van ‘ereburger’ toe aan de Deurnse illustrator, schrijver en dichter André Sollie.

André Sollie (Mechelen, 1947) werd voor zijn illustraties, prentenboeken en poëziebundels vaak bekroond. Hij ontving onder andere twee boekenpauwen, een Gouden griffel en de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur, nu een van de Vlaamse Cultuurprijzen.

Sollie maakte prentenboeken waaronder Een raadsel voor Roosje, Dubbel Doortje en De Zomerzot. Ook schreef hij poëziebundels zoals Soms, dan heb ik flink de pest in en Het ijzelt in juni. Sollies enige jeugdroman Nooit gaat dit over, een verhaal over ontluikende homoseksualiteit, werd in 2011 verfilmd als Noordzee Texas.

Vlaams llustrator Carll Cneut noemt hem “zonder enige twijfel de peetvader van de Vlaamse illustratie”. Nederlands schrijver, dichter, scenarist en beeldend kunstenaar Ted van Lieshout spreekt van “een tekenaar met de allure van een onafhankelijke kunstenaar”. Zij zijn lang niet de enigen die hem bewonderen. Veel illustratoren, schrijvers en dichters zijn hem schatplichtig.

Omdat zijn betekenis tot ver buiten de districtsgrenzen reikt en omdat hij glans geeft aan het district Deurne, kende het districtscollege van Deurne André Sollie op 13 september de titel ‘Ere-Deurnenaar’ toe.