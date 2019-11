Illegale winkeldieven verwonden kassierster als die hen betrapt met gestolen boodschappen Jan Aelberts

24 november 2019

11u50 0 Antwerpen Twee illegalen winkeldieven hebben een kassierster verwond toen die hen met gestolen boodschappen betrapte. Eén van de twee probeerde later nog te vluchten door de politie, maar kon dankzij een getuige toch worden opgepakt.

In een supermarkt op de Bredabaan werd door het personeel een winkeldief betrapt aan de kassa. De man wilde enkele producten afrekenen, maar het oog van de medewerkster viel op enkele tassen met koopwaar die hij niet ter betaling had aangeboden. Toen de man hierop werd aangesproken duwde hij de kar weg en wilde hij ontsnappen. De kassierster probeerde de man tegen te houden, maar werd door de agressieve dief verwond. Tijdens de schermutseling vielen verschillende, vermoedelijk gestolen, zaken uit de jas van de verdachte.

Uiteindelijk kon het winkelpersoneel de man staande houden. Er werd ook melding gemaakt van een handlanger die via de parking probeerde te vluchten. Een getuige wees de man aan en de politie kon hem uiteindelijk ook vatten. In de winkelkar van de verdachte vond de politie ook nog een tas met dubbele bodem. Beide mannen bleken illegaal in ons land, één van hen staat gekend als veelpleger. De twee werden gearresteerd voor verder onderzoek.