Illegale winkeldief blijkt dealer BJS

10 juli 2019

16u11 0

Een man die in een winkel op de Meir betrapt werd bij het stelen van een flesje parfum, bleek na controle door de politie in aanmerking te komen voor ernstigere feiten. De man had een aantal gram cocaïne en een opmerkelijke hoeveelheid cash geld op zak. Hij had bij aankomst van de politie geprobeerd de drugs te dumpen. Hij bleek bovendien illegaal in ons land te verblijven. Hij werd gearresteerd en zal worden voorgeleid.