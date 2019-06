Illegale werknemer probeert politie om de tuin te leiden met valse identiteitskaart Sander Bral

05 juni 2019

14u16

Het wijkteam van de Brederodestraat controleerde dinsdag samen met de sociale inspectie verschillende handelszaken in de wijk. Er werd vooral gewerkt op de Brederodestraat en de Lange Lozanastraat. In totaal werden zestien handelszaken gecontroleerd. In één zaak bleek een illegale man aan het werk. Hij probeerde de politie te misleiden met een kopie van een andere identiteitskaart, maar zijn list werd doorzien omdat hij totaal niet geleek op de man van de foto. In één zaak zette een zwartwerker het op een lopen, met behulp van zijn werkgever. De politie kon de man vatten, hij en zijn baas kregen een boete. Eén zaak had een terras geplaatst zonder vergunning. Tot slot kregen nog drie bestelwagens een boete omdat ze geparkeerd stonden op het voertuig.