Illegale marktkramer met nepjuwelen van Vogelenmarkt geplukt Sander Bral

04 juni 2019

11u59 0

Tijdens een politiepatrouille op de Vogelenmarkt op zondag merkten de inspecteurs van het wijkteam een man op die zonder vergunningen spullen probeerde te verkopen. Het ging om nepjuwelen. De man werd te voet overgebracht naar de Oudaan, maar zette het halverwege op een lopen. Een collega van het Orida-fietsteam zag de man vluchten en kon hem met de fiets onderscheppen en staande houden aan Vleminckveld. De man, die illegaal in ons land verblijft, stond geseind voor repatriëring en werd overgebracht naar het gesloten centrum in Brugge. Zijn koopwaar werd in beslag genomen.