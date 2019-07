Illegale inbrekers gevat dankzij opmerkzame bewoner Jan Aelberts

11 juli 2019

18u35 3 Antwerpen Een bewoner van een appartement in de Rodeloopstraat in Merksem contacteerde woensdagmiddag de politie omdat hij twee verdachte dames had opgemerkt die zich in de gangen van het appartementsgebouw bevonden.

Het leek dat de dames aan verschillende deuren voelden om te zien of de bewoners thuis waren. De politie kon de twee vrouwen ter plaatse aantreffen. Ze beweerden een vriendin te bezoeken, maar niemand in het gebouw bleek de dames te kennen. Nazicht in het appartementsgebouw maakte duidelijk dat er was ingebroken in het appartement van een oudere bewoner. De politie ontdekte ook dat de twee verdachten gekend waren voor een waslijst aan feiten en bovendien illegaal in ons land verblijven. Ze waren ook in het bezit van inbrekersmateriaal. De twee vrouwen werden gearresteerd.