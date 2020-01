Illegale inbraakverdachte gevat bij controleactie Sander Bral

15 januari 2020

Tijdens een politiecontroleactie van de wijkwerking regio Centrum in samenwerking met de mobiele eenheid werd een voertuig met Franse nummerplaat gecontroleerd op de Desguinlei. De bestuurster bleek niet alleen illegaal in ons land, ze stond ook geseind in het kader van een onderzoek naar een woninginbraak in oktober. De dame werd verhoord en werd woensdag voorgeleid. Verder werd bij de controle van een ander voertuig een verboden wapen - een knuppel - in beslag genomen.