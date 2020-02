Illegale dealer verstopt cannabis in onderbroek Jan Aelberts

03 februari 2020

15u42 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de Antwerpse politie kon twee dealers vatten in het centrum van Antwerpen.

Eén man werd opgemerkt in de Van Stralenstraat. Nadat een deal werd vastgesteld werd er bij de verdachte cannabis in de onderbroek aangetroffen. De man bleek bovendien illegaal in ons land, hij werd voorgeleid.

Een tweede dealer werd opgemerkt in de Arthur Goemaerelei toen een verkoper werd opgemerkt. Nadat het WOT een deal kon vaststellen werd de jongeman aangesproken voor een controle. De jongen probeerde nog te vluchten en wierp onderweg iets weg. Na een korte achtervolging kon hij gearresteerd werden en langs zijn vluchtroute werden acht hoeveelheden cocaïne gerecupereerd. Ook deze 17-jarige verdachte werd voorgeleid.