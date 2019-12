Illegaal heeft 32 smartphones, 38 tablets, 9 cirkelzagen en 5 laptops in huis PLA

23 december 2019

10u53 0

Twee inspecteurs van het wijkondersteuningsteam regio Zuid merkten op zondag in de Abdijstraat een man op die goed gekend is bij de politie. De man, die illegaal in ons land verblijft, stond geseind door de dienst vreemdelingenzaken met het oog op repatriëring.

De man werd gecontroleerd en bleek in het bezit van drie gsm-toestellen. Op de toestellen vond de politie aanwijzingen dat de man nog een opmerkelijk hoeveelheid elektronica in zijn bezit had.

Er werd een huiszoeking georganiseerd bij de verdachte thuis, daar werden maar liefst 38 tablets, 32 smartphones, 9 cirkelzagen, 5 laptops, 1 playstation, 1 fototoestel, 1 lasermeter en 1 paar airpods aangetroffen.

Alle elektronica werd in beslag genomen en de man werd gearresteerd op verdenking van diefstal en heling. De lokale recherche zal de herkomst van de toestellen proberen achterhalen om te zien of zij aan gekende feiten van diefstal gelinkt kunnen worden.