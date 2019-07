IJzerlaan wordt groener dankzij 50 waterplanten ADA

01 juli 2019

14u02 6 Antwerpen De komende twee weken wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de IJzerlaan. De straat onderging tussen 2015 en 2018 een metamorfose. Het kanaal krijgt vijftig drijvende planteneilanden om zo de buurt extra groen te geven.

Het was de voorbije maanden wachten tot de waterplanten voldoende gegroeid waren, maar vanaf deze week kan de aannemer van de werken aan de IJzerlaan beginnen met zijn allerlaatste klus. Tot midden juli plaatst hij tussen de Bredastraat en de Noorderlaan verankeringen aan de binnenzijde van het IJzerlaankanaal. De verankeringen liggen onder het wateroppervlak en zijn voorzien van kabels die de drijvende eilanden op hun plaats houden. Vervolgens worden de 50 planteneilanden aan de kabels gehangen. Midden juli zijn de aanplantingen klaar en is de transformatie van de IJzerlaan helemaal voltooid.

De aanplantingen veroorzaken nauwelijks hinder voor de omgeving, ze worden immers uitgevoerd vanop een bootje in het kanaal. Er zal enkel een kleine werfzone zijn in de parallelweg van de IJzerlaan. Deze werfzone neemt enkele parkeerplaatsen langs de parallelweg in.

De werken in de IJzerlaan kaderen in de voorbereidingen voor de werken aan de Oosterweelverbinding die de komende jaren van start gaan.