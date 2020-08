Iedereen naar school op 1 september. Directeur Bram Wellens (Olympiade):

“Goed nieuws, maar laat ruimte aan zij die zich hier niet goed bij voelen” Annelin Marien

15 augustus 2020

16u32 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: alle leerlingen mogen op 1 september weer voltijds naar school. Leerlingen, leerkrachten en ouders halen opgelucht adem. Ook Bram Wellens, directeur van Stedelijk Lyceum Olympiade op het Kiel, is blij met de beslissing dat zijn 550 leerlingen en 100 medewerkers op 1 september weer aan de slag kunnen.

Als algemene regel mogen scholen in september voltijds starten met alle leerlingen, in ‘code geel’. Maar als bepaalde, nog te verduidelijken, drempels overschreden worden, kan de lokale crisiscel ‘code oranje’ activeren en moeten leerlingen van de laatste vier secundaire jaren afwisselend een week wel en een week niet naar school. Maar zo ver is het nog niet, dus haalt directeur Bram Wellens opgelucht adem.

“Er is een verstandige beslissing genomen, waarin de leerling en de leerkansen centraal staan”, aldus Wellens. “Het is vooral belangrijk dat we het schooljaar op een goede manier kunnen opstarten, wat er ook gebeurt in de loop van het schooljaar. Als we dan toch naar ‘code oranje’ zouden gaan, hebben we de leerlingen toch al gezien, en de leerlingen elkaar ook. Dat is positief voor zowel het welbevinden van de leerlingen als de leerkrachten. Iedereen snakte er echt naar om weer in een normale setting te kunnen starten op 1 september.”

Coronaproof

Al is die ‘normale setting’ relatief: afstand houden en mondmaskers dragen in de klas blijft de norm. “Daarin hebben we ondertussen al wel wat expertise en ervaring opgebouwd, dus dat hoeft geen probleem te zijn”, vertelt Wellens. “De veiligheid van de leerlingen en leerkrachten staat dan ook centraal. Het afgelopen jaar hebben we al veel inspanningen geleverd om onze gebouwen coronaproof te maken. We hebben ruime lokalen genoeg. We moeten enkel nog eens nadenken hoe we de pauzes en de sportlessen gaan aanpakken, waar je geen mondmasker moet dragen. Ik merk ook dat leerlingen ertoe bereid zijn om een mondmasker te dragen wanneer dat nodig is, voor hen is dat niet onoverkomelijk.”

Wat de directeur ervan vindt dat bij ‘code oranje’ een onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste graad en de hoogste graden? “We hopen natuurlijk dat we zolang mogelijk in de situatie van ‘code geel’ blijven, maar als het nodig is, denk ik dat het een goede zaak is dat er toch zoveel mogelijk contactonderwijs blijft. In de eerste graad is dat inderdaad meer nodig, voor leerlingen uit hogere jaren is het makkelijker om zelfstandig en van thuis uit te werken. We bereiden ons voor op elk mogelijk scenario.”

Flexibele leerkrachten

Directeur Wellens krijgt ook signalen van de leerkrachten dat ze blij zijn met deze beslissing. “Wat niet wegneemt dat dit nog steeds een situatie is die wel iets doét met mensen. Het is belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan leerkrachten of leerlingen die bang zijn of het even niet meer zien zitten om op deze manier te werken. Dan wordt er naar oplossingen gezocht. Maar de afgelopen periode heeft getoond hoe flexibel ons personeel met deze situatie omspringt.”

In eerste instantie zal de school focussen op de eventuele achterstand die de leerlingen hebben opgebouwd. “Dat hebben we al een stuk gedaan op het einde van vorig schooljaar tijdens deliberaties. Vanaf nu maandag tot vrijdag 30 augustus halen ook 40 leerlingen van de eerste graad van verschillende stedelijke scholen een deel van de gemiste schooltijd in tijdens onze Zomerschool van Stedelijk Onderwijs. In september zal de nadruk liggen op het individueel in kaart brengen van hoe ver onze leerlingen staan. Dat doen we onder meer met beginsituatietesten, extra klassenraden en veel nadruk op observatie.”