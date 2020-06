Iedereen mag weer naar Antwerpse Zoo, maar dierentuin draait op één derde van capaciteit PhT

01 juni 2020

18u45 0 Antwerpen De Antwerpse Zoo blijft voorlopig op één derde van haar capaciteit draaien, zolang de huidige coronaregels worden gehandhaafd. Twee weken na de voorzichtige heropening voor abonnees mochten op pinkstermaandag eindelijk ook weer alle andere bezoekers binnen. Die zijn broodnodig voor de inkomsten van de dierentuin.

“We hebben veel reservaties in de komende weken, maar er is zeker nog plaats”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “De mensen moeten een tijdslot kiezen waarbinnen ze arriveren. We houden de hele dag door goed in het oog hoeveel volk er rondloopt. Voor de Zoo mogen we niet boven de drieduizend op hetzelfde moment gaan, in Planckendael is dat het dubbele.”

De voorbije weken was het soms gezellig druk, dan weer een pak rustiger. Een deel van het personeel is nog steeds technisch werkloos. Segers: “De meeste mensen blijven het langst hangen in ons aquariumcomplex en bij de mensapen. Hier en daar hebben we de routes wat bijgestuurd. Coronastewards kijken toe op het respecteren van de anderhalvemeterregel. In de gebouwen zijn mondmaskers verplicht.”

Reserveren kan op www.zooantwerpen.be