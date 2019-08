Iconisch schip Rainbow Warrior van Greenpeace komt naar Antwerpen ADA

06 augustus 2019

15u15 0 Antwerpen De Rainbow Warrior, het bekendste schip van milieuorganisatie Greenpeace, komt eind september naar België. Het schip zal aanmeren in Oostende en Antwerpen om de campagne voor hernieuwbare energie te steunen. Het grote publiek krijgt tijdens twee weekends de unieke kans om het schip te bezoeken.

De Rainbow Warrior III komt voor het eerst naar Antwerpen. Het zeilschip van 58 meter lang is het vlaggenschip van Greenpeace. “De geschiedenis van onze organisatie is van bij het begin nauw verbonden geweest met de zee. Onze schepen vormen een groot stuk van het DNA van Greenpeace. Dankzij onze vloot kunnen we over de hele wereld actie voeren, van de Noordpool tot aan de Zuidpool”, zegt Mathieu Soete, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace.

De bemanning van de Rainbow Warrior legt de loopplank graag klaar om het grote publiek te ontvangen op het schip. Tijdens de rondleiding kom je meer te weten over de geschiedenis van de Greenpeace-vloot en over het leven aan boord van dit iconische schip.

Inschrijven voor deze gratis rondleidingen kan vanaf vandaag via de website rainbowwarrior.be. De Rainbow Warrior is te zien Antwerpen van 4 tot en met 8 oktober 2019.