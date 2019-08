Ian Thomas & Ganō openen pop-up shop met etherische CBD-oliën en geurkaarsen AMK

19 augustus 2019

14u19 4 Antwerpen Op 28 augustus opent in de Kloosterstraat een pop-up shop waarbij Ganō een assortiment van etherische oliën en geurkaarsen zal verkopen. De producten bevatten CBD, een stof uit hennepplanten. Ian Thomas zal de opening van de winkel muzikaal begeleiden.

Ganō, een bedrijf dat producten met CBD (cannabidiol) verkoopt, lanceert in de pop-up shop de Ganō+ series, een assortiment etherische CBD-oliën en geurkaarsen op basis van terpenen. CBD of cannabidiol is een stof die wordt gewonnen uit de bladeren van hennep, maar in tegenstelling tot cannabis, geen psychoactieve stoffen bevat. Met de lancering wil Ganō naast CBD ook terpenen bekend maken bij het grote publiek. Terpenen komen uit bloemen en planten en worden gebruikt in voeding, cosmetica en zelfs farmaceutica.

Ian Thomas gelooft naar eigen zeggen sterk in CBD en wil het taboe rond de 100% natuurlijke stof doorbreken. “Samen met Ganō wil ik de perceptie rond CBD verruimen. Ik wil mensen overtuigen om natuur in te zetten in hun dagelijkse patroon.”, zegt de 22-jarige zanger.

De shop is open van woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september, telkens van 11 uur tot 20 uur (zondag van 10 uur tot 16 uur), en bevindt zich in de Kloosterstraat 167.

