Huzarenstuk achter de rug: alle brugdelen van passerelle Schijnpoort geplaatst BJS

11 januari 2020

16u17 0 Antwerpen Alle brugdelen van de toekomstige passerelle aan Schijnpoort zijn op hun plaats gezet. De klus verliep vlotter dan verwacht, waardoor het volledige kruispunt zaterdagavond al terug opengaat voor het verkeer. Nu wordt de brug verder afgewerkt, zo kan tegen de paasvakantie de voetgangersbrug officieel openen.

Volgens de stad Antwerpen is het plaatsen van de zes brugdelen zeer vlot verlopen. “Daarom kan zaterdagavond, rond 21.00 uur, het volledige kruispunt terug open voor het verkeer. Dit is ruim een dag vroeger dan gepland. Tram 12 volgt vanaf maandagochtend terug zijn normale route tot aan de eindhalte aan het Sportpaleis.”

De brug, die tegen de paasvakantie in gebruik wordt genomen, is zes meter breed en zo’n 180 meter lang en sluit via een trap aan op het bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg. De verlichting van de passerelle is ingewerkt in de balustrade van de brug. Ook de verkeerslichten op de Noordersingel aan het kruispunt met de Schijnpoortweg zijn mee verwerkt in het ontwerp van de brug.

Via de passerelle aan Schijnpoort zullen bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena die zich parkeren op Spoor Oost, comfortabel in één beweging de Noordersingel en Schijnpoortweg kunnen oversteken zonder het verkeer te kruisen.